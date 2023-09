Naturgut ist in Leverkusen per Aktionsfahrrad unterwegs Hustenbonbons selbst herstellen

Leverkusen · Mit seinem Aktionsrad tourt das Naturgut Ophoven seit diesem Jahr durch die Stadt und will die Menschen für eine naturnahe Stadtgestaltung begeistern. Darüber hinaus wurde in Manfort ein Gartentreff initiiert. Auch eine Kräuterapotheke ist in Planung.

07.09.2023, 15:00 Uhr

Peter Pütz und Susanne Schwartmann geben Tipps zur Gestaltung des eigenen grünen Umfeldes. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Michelle Jackel ​

Rucola, Basilikum, Rosmarin, Zuckerhut und Rote Beete wachsen in voller Pracht im Garten des Manforter Nachbarschaftszentrum. Angelegt wurden die Beete von Nachbarn und Initiatoren im Rahmen des Projekts “Einfach Natur!” des Naturguts Ophoven in Kooperation mit der Wohnungsgesellschaft Leverkusen und dem Diakonischen Werk des städtischen Kirchenkreises.