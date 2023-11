Hunderte Teilnehmer am Platz der Synagoge in Leverkusen Gedenken an die Pogromnacht in Opladen

„Nie wieder ist jetzt“, betonte Oberbürgermeister Uwe Richrath am Donnerstag in der Gedenkstunde zur Reichspogromnacht, zu der sich viele Menschen auf der Kreuzung Altstadt-/Lessingstraße versammelten. Dort, wo einst die Opladener Synagoge stand, die am 9. November 1938 von den Nazis zerstört wurde, wie an so vielen anderen Orten in Deutschland in derselben Nacht jüdische Gotteshäuser Wohnungen und Geschäfte zerstört, Menschen getötet und in Konzentrationslager verschleppt wurden.