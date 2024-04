Nach vielen Verzögerungen Hugo-Kükelhaus-Schule wird endlich erweitert

Die Hugo-Kükelhaus-Schule ist keine Schule wie jede andere, sie ist eine Schule für ganz besonderen Schüler mit ganz besonderen Bedürfnissen. Und weil es am Hauptstandort an der Elisabeth-von-Thadden-Straße in Alkenrath immer enger wurde, musste die Fördereinrichtung für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 20 Jahren bereits einen Container-Standort in Schlebusch beziehen. Nun kommt endlich wieder Bewegung in das städtische Vorhaben, einen Erweiterungsbau zu errichten.