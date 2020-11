„PalliLev“ in Leverkusen : Hospizbetreiber bedauern Spendeneinbruch

Leverkusen Durch Corona wurde 60 Prozent weniger gespendet als im Vorjahr. Ein Benefizkonzert mit fünf Kölner Bands zugunsten des Hospizes durfte nicht stattfinden. Trotzdem soll das Gebäude im Januar bezugsbereit sein.

„PalliLev“ sei auf Spenden angewiesen, weil die Einrichtung des Hauses an der Steinbücheler Straße/Ecke Bruchhauser Straße bezahlt werden müsse. Das Gebäude selbst finanziere das Schlebuscher Unternehmerpaar Heike und Klaus Müller über seine eigens dafür gegründete Stiftung (HKM-Stiftung), so der künftige Hospizleiter.

Das integrierte Palliativ- und Hospizzentrum sei sehr wichtig für Leverkusen, erklärt Meyer zu Berstenhorst. Die nächsten Hospize gebe es in Bergisch Gladbach am EVK und in Köln-Longerich. Beide sind von Leverkusen aus sehr schwierig zu erreichen, vor allem für ältere Angehörige.“ Mit dem neuen Gebäude sorge man für kurze Wege. Und für möglichst erfüllte letzte Lebenswochen. „Die Wünsche unserer Gäste stehen an erster Stelle“, versichert er. Dazu werde auch die eigene Küche beitragen.