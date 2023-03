Im Leverkusener Bürgerbusch Holztransporte zerfurchen Waldwege

Anhänger von Extrem-Hindernis-Sportarten wie „Tough Mudder“ und „Strongman Run“ würden in Scharen nach Leverkusen pilgern, wüssten sie, wie es derzeit im Bürgerbusch auf mehreren, viel genutzten Wegen aussieht: ziemlich schlammig, weil teils ziemlich zerfurcht. „Ohne Gummistiefel kann man da im Moment nicht mehr spazieren gehen“, schimpft ein Lützenkirchener RP-Leser, dessen tägliche Hunderunde in den Bürgerbusch führt. „Und wer mit dem Fahrrad da fahren will, der muss schon ein Mountain-Bike oder Downhill-Fahrrad mitbringen“, ergänzt der 57-Jährige. „Mit der Naherholung ist es dort im Moment teils echt schwer.“