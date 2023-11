Sessionsbeginn in Leverkusen, Teil 3 Holzhausener feiern ohne neuen Prinzen

Die bunt geschmückte SSV-Hütte am Sportplatz Lützenkirchen war erfüllt von karnevalistischen Klängen. Obwohl die Freunde des Holzhausener Karnevals erneut ohne närrisches Oberhaupt dastanden – ein Jahr, nachdem Prinz Flo I. die Regentschaft in der ersten „normalen“ Session nach der Pandemie übernommen hatte. Zwei potenzielle Kandidaten hatten noch vor Anmeldeschluss abgesagt. Das Feiern ließen sich die Jecken dennoch nicht vermiesen, sondern trafen sich zum Sessionsbeginn bunt kostümiert und gut gelaunt. Vereinsvorsitzender Bernd Lorenz nahm die Situation mit Humor und sagte: „Es passt sogar ganz gut. So können wir uns ganz auf das 3x11-jährige Jubiläum konzentrieren.“