Leverkusen Hoffnung auf Wupperradweg sinkt

Seit der Frühling da ist, die Temperaturen milder und die Tage allmählich länger werden, holen die Menschen ihre Fahrräder aus Keller oder Garage. Viele von ihnen dürften in der neuen Radsaison auch den Panorama-Radweg „Balkantrasse“ nutzen, um vom Bergischen Land zur Rheinschiene zu gelangen. Doch wer in Leverkusen wirklich auf direktem Weg an den Rhein will, wird enttäuscht. Zum einen, weil auswärtige Besucher vergeblich nach einer flächendeckenden und vernetzenden Beschilderung der Balkantrasse suchen und deshalb in der Regel am Opladener Bahnhof ankommen. Zum anderen, weil der 650 Meter lange so genannte „Wupperradweg“ noch immer nicht gebaut ist. „Alle Versprechungen haben sich bislang nicht erfüllt“, sagt Petra Haller, Vorsitzende des 2000 Mitglieder starken Fördervereins Balkantrasse und verdeutlicht: „Die Verbindung ist seit 15 Jahren geplant, aber die Verwaltung verschleppt das Projekt.“