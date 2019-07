Schloss Morsbroich : Dunkelheit überm nassen Fisch

Schlebusch Hunderte pilgerten zur Hörspielnacht in den Schlosspark.

Bei Hörspielen denken die meisten Menschen wohl an Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder die Krimis der drei Fragezeichen. Auf Kassette oder CD festgehalten sind Hörspiele nur etwas für Kinder? Weit gefehlt. In den vergangenen Jahren haben Hörspiele und -bücher unter Erwachsenen immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Im Rahmen des Morsbroicher Sommers am Schloss in Schlebusch pilgerten am Freitagabend hunderte Leverkusener in den Schlosspark in Schlebusch, um es sich dort gemeinsam gemütlich zu machen. Die Hauptatraktion: ein Hörspiel.