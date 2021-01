Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung in Leverkusen : Hitdorfer Kaimauer soll Ende 2021 fertig werden

Die Kaimauer wird von den Technischen Betrieben der Stadt auf Vordermann gebracht. Fertigstellungstermin: Ende 2021. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Hitdorf Der kleine Rheinort im Wandel: Während die TBL an der Kaimauer und der Hitdorfer Straße arbeiten, tut sich unter anderem auch in der Villa Zündfunke und in der alten Zündholzfabrik einiges.