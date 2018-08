Leverkusen: Hitdorfer Fähre sucht Personal

Leverkusen Die Personallage bleibt weiter angespannt. Im Führerhaus sind Konzentration und technische Kenntnisse gefragt.

In vielen Kulturen besaß der Fährmann eine mythologische Bedeutung und wurde oft mit dem Übergang vom Leben in den Tod assoziiert. Wenn Rolf Küppers, Geschäftsführer der Aktiengesellschaft Häfen- und Güterverkehr (HGK) Köln, nun einen Fährmann sucht, ist das ausschließlich dem Personalmangel auf der Rheinfähre Hitdorf geschuldet. Genauer sucht er einen Mann oder eine Frau, die den Beruf des Fährführers auf der Autofähre „Fritz Middelanis“ ausüben wollen. Dieses Fährschiff ist Teil einer GmbH, die zur Hälfte von der Stadt Leverkusen und der HGK gehalten wird.

Als es an mitteleuropäischen Strömen und Flüssen kaum Brückenverbindungen gab, war der Beruf des Fährmannes sehr verbreitet. Solche Zeiten erlebte auch das Hitdorfer Fährschiff. Es stammt aus den 1960er-Jahren und ist Nachfolger der Fähre, die vor dem Krieg von Hitdorf betrieben wurde. Damaliger Initiator war der Hitdorfer Industrielle Fritz Middelanis. Der spätere Geschäftsführer nutzte seinen Einfluss zur Schaffung einer kurzen Verbindung über den Rhein. Als die Autobahnbrücke gebaut war, fuhr die Fähre massive Verluste ein. Denn die meisten Menschen bevorzugten die kostenlose Schnellstraße. In den letzten Jahren hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Nun nutzen viele Leute wieder die kostenpflichtige, aber staufreie Variante, um pünktlich an den Arbeitsplatz zu gelangen. Eben wegen dieser berufstätigen Pendler startet das Wasserfahrzeug wochentags seine erste Fahrt bereits um 6 Uhr morgens und stoppt erst wieder um 20.15 Uhr am Abend. Am Wochenende und im Sommer verkehrt die Fähre normalerweise zwischen 9 und 20.15 Uhr. Zuletzt war das wegen Personalmangels nicht gut möglich. Erst seit Montag hat sich die Situation wieder entspannt, seither gibt es wieder zwei Fährführer. „Zwei sind aber immer noch zu wenig“, verdeutlicht Küppers. „Wir brauchen mindestens drei Mitarbeiter, besser noch einen vierten.“