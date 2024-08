Betrieb zwischen Leverkusen und Köln auf dem Rhein Hitdorfer Fähre noch nach Sonderfahrplan unterwegs

An dem Nachmittag, als Heinz Brinkschulte sich wegen seiner sehr großzügigen Spende für den Fährkauf ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte und Stadtdechant Heinz-Peter Teller die St. Michael weihte, hatte sich Kritik am Ufer Bahn gebrochen. Am Hitdorfer Anleger hatten sich zahlreiche Fährenfans versammelt – und hätten gerne etwas gehört von dem, was da auf dem Wasserfahrzeug gesagt und von einer Abordnung des Männerchores Hitdorf gesungen wurde. Allein: Das Mikrofon gab nach zwei Minuten Ansprache von Stadtchef Uwe Richrath den Geist auf, Lautsprecher seien an Land ohnehin nicht aufgebaut gewesen, monierten Zaungäste. Die Stadt hatte für dieses Nicht-teilhabenlassen Kritik einstecken müssen. Schwamm drüber. Die Fähre fährt.