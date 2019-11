Stadthalle und Bürgerzentrum Villa Zündfunke : Hitdorfer „Bürgermeile“ ist besiegelt

Die Kooperationsvereinbarung regelt die ehrenamtliche Stadtteilarbeit. Unterzeichnet haben Susanne Wybrands, Uwe Richrath und Ferdinand Feller (v. l.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hitdorf Kooperationsvertrag zum Ehrenamt zwischen Stadt und Vereinen unterzeichnet.

Es sei wie bei einer Ehe, wozu man zwar „ja“ sage, aber das durch eine Unterschrift vertraglich sichere. So sieht Oberbürgermeister Uwe Richrath auch die Kooperationsvereinbarung „Bürgermeile“, die er am Dienstag mit Vertretern der Hitdorfer Vereine offiziell besiegelte. Die Partnerschaft zwischen allen Beteiligten hat sich längst bewährt, aber der Vertrag ermöglicht unter anderem die Generierung von Fördermitteln, die bereits zugesagt sind für die baulichen Maßnahmen an der Hitdorfer Straße 196.

Dort entsteht durch Sanierung der historischen Häuser plus neuem Verbindungsbau die Heimat der Villa Zündfunke. Für den Verein unterschrieb Susanne Wybrands, „mit dem Ziel, Hitdorf noch lebens- und liebenswerter zu machen“. Seit acht Jahren ist er aktiv und hat sich für die Umsetzung der Bürgermeile eingesetzt und das weitgehend vom Land geförderte Bürgerzentrum, das künftig Räume für Beratung, Bildung, Workshops, Begegnungsveranstaltungen aller Altersgruppen und Familienfeiern bietet. Nutzen können es alle Gruppen und Vereine. Und die Jugendlichen, die bisher in Hitdorf einen Treffpunkt haben, sollen dort nicht nur hinkommen können, um das Programm zu nutzen, sondern sie sollen ihren Raum nach eigenen Ideen gestalten, berichtete Susanne Wybrands.

Vieles von dem, was nach Bezug im Zentrum stattfinden wird, existiert bereits. Darauf wies auch der OB ausdrücklich hin. Man könne vieles bauen, aber belebt würde es erst durch die Menschen, und zwar jene, die sich ehrenamtlich für Tradition und Brauchtum, Begegnung, Kultur und Bildung engagieren. Dass Vereine dazu bereit und in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, hat der Dachverband Hitdorfer Vereine, für den Ferdinand Feller unterschrieb, in den vergangenen drei Jahrzehnten längst bewiesen.

Mit einem Nutzungsvertrag wurde 1992 die Stadthalle von der Stadt Leverkusen in die Obhut des Dachverbands, in dem aktuell 22 Vereine zusammengeschlossen sind, übergeben. Der ist seitdem zuständig für das Innere des Hauses und hat seitdem neben vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden rund 100.000 Euro in Erhalt und Verbesserung investiert. Die Halle bietet Platz für bis zu 350 Personen, das Stübchen für 50 bis 60 Personen. Und somit ist die Stadthalle, die demnächst von der Stadt um ein Stuhllager erweitert wird, auch weiter für Feiern Konzerte und Versammlungen entsprechender Größenordnung vorgesehen. Die Räume im neuen Bürgerzentrum am anderen Ende der Straße sind deutlich kleiner und deswegen für ganz andere Angebote geeignet. Dort können maximal 40 Personen im größten Saal zusammenkommen.