Weitere Verzögerung in Leverkusen-Hitdorf Verschönerung des Hafens zieht sich hin

Endlich fertig. Den Strich unter dem Thema Hitdorfer Kaimauer können die städtischen Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) trotzdem noch nicht komplett durchziehen. Denn die Erneuerung der Mauer ist eng mit der Überplanung des Hafenareals verbunden, sagt Michael Bappert von den TBL. „Aber der technische Teil der Kaimauer ist fertig und abgenommen.“ Nun warteten die TBL darauf, dass die Ausführungsplanungen des Tiefbauamtes so weit seien, dass es an die Ausführung gehe. Die übernehme dann die TBL. Wann das sein wird? Bappert verweist an die Stadt.