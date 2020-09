Corona aktuell : Hitdorfer sagen den Weihnachtsmarkt ab

Der Hitdorfer Weihnachtsmarkt, das Foto ist aus dem Jahr 2018, wurde abgesagt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Veranstalter Leben in Hitdorf (LiH) den Hitdorfer Weihnachtsmarkt am 28. und 29. November sowie das Adventssingen am 13. Dezember abgesagt.

„Die Umsetzung der Coronaschutzverordnung für diese Veranstaltungen wäre möglich, es ist jedoch dann nicht mehr unser Hitdorfer Weihnachtsmarkt und das, was ihn zu etwas Besonderem macht“, lautet die Begründung.

Fallzahlen In Leverkusen waren am Mittwoch 17 Personen akut infiziert, sechs weniger als am Vortag. 492 haben sich insgesamt infiziert, 467 sind genesen, acht Menschen starben an den Folgen einer Infektion.

(bu)