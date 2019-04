Neues Projekt : Kunststoffdeckel gegen Kinderlähmung

Leverkusen Jeder tut’s. Aufschrauben. Zuschrauben. Und ist die Plastikfasche leer, ab damit in den Gelben Sack. Samt Deckel. Aber der ist ohne Flasche viel wert im Kampf gegen Kinderlähmung (Polio). Am Dienstag stellten die Rotary Clubs Leverkusen und Leverkusen-Opladen, der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) und der Entsorger Avea ein neues Projekt vor.

„Deckel gegen Polio“ soll auf Kinderlähmung aufmerksam machen. Die Krankheit gilt in Deutschland und Europa laut Weltgesundheitsorganisation als ausgerottet, in Nigeria, Afghanistan und Pakistan aber noch nicht.

In Leverkusen ist die Aktion angelaufen, Firmen, Kindergärten, Schulen und Privatleute sind zum Sammeln aufgerufen, Institutionen können von der Avea einen Sammelbehälter anfordern. „Es kann aber auch jeder in einem Sack sammeln und ihn etwa bei uns am Wertstoffzentrum oder an der Müllverbrennungsanlage abgeben“, ergänzt Steinmetz. Die Avea leitet die Deckel mithilfe des Vereins „Deckel drauf“ an einen Verwerter weiter.