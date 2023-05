Wirtschaftsförderung in Leverkusen Finanzspritze für Gastronomie bis Ende Mai

Zum Hintergrund: Seit dem 1. Januar 2023 gilt in Deutschland die Mehrwegangebotspflicht. Das bedeutet, dass alle Gastronomiebetriebe, die Essen to go anbieten und größer als 80 Quadratmeter sind oder mehr als fünf Beschäftigte haben, zusätzlich auch Mehrwegverpackungen anbieten müssen.