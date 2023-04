Leverkusen Lkw bringt Hilfsgüter in die Ukraine und bleibt als Spende dort

Seine Hilfsbereitschaft hört auch nach mehr als einem Jahr Krieg in der Ukraine nicht auf: Der Leverkusener Arzt Wolfgang Hübner – versorgte mehr als drei Jahrzehnte lang als Hausarzt in Bergisch Neukirchen Patienten und ist jetzt noch als Notfall- und Palliativmediziner tätig – hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut. Das kommt ihm nun zugute. Er und seine engagierten Mitstreiter organisieren immer wieder medizinische Geräte, Medikamente und Hilfsgüter für Kliniken und Ambulanzen in Kiew und Umgebung, Charkiw und Dnipro.