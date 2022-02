Unternehmen spendet in Leverkusen : Hilfe für Sportverein und Kinderschutzbund

Baki Hoxhaj vom TuS Rheindorf (l.) und OB Uwe Richrath (r.) freuen sich über die Spenden von GIA-Geschäftsführer Karl-Heinz Horst. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der TuS Rheindorf will in seine neue Halle investieren, der Kinderschutzbund in die Leverkusener Beratungsstelle. Unterstützung dabei gibt es von der Ingenieurgesellschaft GIA.

Kampfsport klingt für viele brutal. „Doch das ist er gar nicht“, versichert Baki Hoxhaj, Leiter der Kampfsportabteilung im Turn- und Spielverein (TuS) Rheindorf. „In erster Linie geht es nicht ums Kämpfen, sondern um den respektvollen Umgang miteinander, Zusammenhalt und Disziplin.“ Daher freut er sich über eine Spende der Leverkusener Ingenieurgesellschaft GIA. Das Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und ist mit mehr 80 Mitarbeitern im Bereich der Prozessautomation und IT für die Großindustrie tätig.

In diesem Jahr unterstützt es den TuS Rheindorf und den Förderverein des deutschen Kinderschutzbundes Leverkusen mit jeweils 2000 Euro. „Da die finanziellen Spielräume der Vereine enger werden, haben wir den Betrag in diesem Jahr aufgestockt“, sagt GIA-Geschäftsführer Karl-Heinz Horst.

„In beiden Fällen ist das eine Spende, die Kinder und Jugendliche stärkt“, sagt Oberbürgermeister Uwe Richrath, als er die Spende für den Kinderschutzbund entgegennimmt. „Der Kampfsport hilft, sie selbstbewusster zu machen, der Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein.“ Der Kinderschutzbund investiert die Spendensumme in die Leverkusener Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.

Vor 25 Jahren gründete Hoxhaj die Kampfsportabteilung. Heute trainieren rund 20 Ehrenamtliche die 600 Mitglieder. Wer sich in einer Kampfsportart ausprobieren möchte, kann zwischen Boxen, Kickboxen und Taekwondo wählen. Zwei Frauen des TuS haben sich bereits den Meisterschaftstitel geholt. Boxen sei nämlich nicht nur ein Männersport, betont der Abteilungsleiter. Sogar Vorstandsmitglieder Anna Sahin und Heike Bunde sind begeisterte Box-Fans. Auch Richrath kennt den Rheindorfer Verein bereits aus seiner Jugend. Aber dort war er nicht in Boxhandschuhen, sondern mit dem Handball anzutreffen.