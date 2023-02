Ab kommendem Freitag wird Leverkusen zu Karnevalskusen Hier ziehen die jecken Paraden

„Im Karneval gilt ,Ohne Moos nix los’“, erinnert Loef. Weil in den Pandemie-Jahren auch kaum was in die Vereinskassen kam, sammelten die Leverkusener Karnevalisten, Firmen unterstützen, Politik und Stadt initiierten Zuschüsse. „Einmalig. Deswegen müssen wir uns jetzt schon fragen, wie wir den Zug in der nächsten Session finanzieren.“ Quasi: Vor dem Zoch ist auch vor dem Zoch danach. So fährt Loef am Rosenmontag mit der Rikscha Anneliese vorneweg und bittet um den besagten Euro. Ebenso beim Zug in Wiesdorf. Auch beim Schlebuscher Zoch soll vornweg gesammelt werden, sagt Hans-Peter Teitscheid von Grün-Weiß Schlebusch.