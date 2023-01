Karnevalisten laufen in Leverkusen zu spendabler Bestform auf Von Ehrenfunk bis güldener Tennisschläger

Was nehmen die Bühnenstars des Karnevals normalerweise mit von einem Auftritt? Richtig. Gage, Applaus, Orden. Bei Guido Cantz war das in der Hitdorfer Stadthalle auch so. Also fast. Denn für den Mann, der aktuell sein 30. Bühnenjubiläum feiert, hatten sich die Hetdörper Mädche un Junge etwas ausgedacht, mit dem der souveräne Cantz dann doch nicht gerechnet hat: Josef Landwehr und Walter Gerhards überreichten dem Mann aus Porz einen goldenen Tennisschläger. Nicht ohne Grund. Als Cantz seine Karriere begann, trat er oft mit Tennisschläger und der passenden Boris-Becker-Parodie auf.