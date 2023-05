Leverkusen U 17 kommt – hier lässt sich das U-Boot bestaunen

U 17 hat schon etliche Premieren hinter sich gebracht: Es war mit U 26 das erste deutsche U-Boot in amerikanischen Gewässern nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war auch das erste U-Boot, das in den Hafen von Baltimore einlief, nachdem dort das letzte U-Boot 1916 geankert hatte. U 17 hat wie weitere Boote vom Typ 206 fast 40 Dienstjahre in der deutschen Marine gedient. So lange, wie kein anderes U-Boot zuvor – „und nach so langer Zeit hätte es den Generationen an Besatzungsmitgliedern in der Seele wehgetan, wenn man diese nicht erhalten und der Nachwelt zugänglich gemacht hätte“, sagt das Technik-Museum Speyer und läutet in dieser Woche somit die nächste Premiere für U 17 ein: eine Fahrt auf dem (nicht im) Rhein, stromaufwärts bis nach Süddeutschland. Vorbei an der Leverkusener A1-Brückenbaustelle, dem Kölner Dom, Loreley und Deutschem Eck bis nach Speyer. Donnerstag legt der Schiffsponton mit dem U-Boot-Koloss in Dordrecht ab.