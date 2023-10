Opladener Herbstmarkt lockt tausende Besucher Wupperfundstücke im Pflanzenmeer

Am Samstagmorgen war es eher noch ruhig auf dem Herbstmarkt, erst gegen Mittag und am verkaufsoffenen Sonntag füllte sich die Opladener Fußgängerzone. Das war am Stand der Bergisch Gladbacher Gärtnerei Florhof vor der Aloysiuskappelle, die sich dieses Mal vorwiegend auf Zierkürbisse, Kränzchen und kleine, zur Deko geeigneten Früchte spezialisiert hatte, nicht anders als beim Kollegen gegenüber.