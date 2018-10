Leverkusen: Herbstmarkt in Opladen bei sommerlichen Temperaturen

Opladen Der Herbstmarkt in Opladen wurde angesichts der warmen Temperaturen seinem Namen nicht gerecht. Das störte die Besucher eher wenig.

Der Herbstmarkt in Opladen lockte am Wochenende eher durch das grandiose Sommerwetter, als durch die spärliche Auswahl an herbstlichen Produkten. Bei gefühlten 30 Grad in der prallen Sonne, schauten sich nur wenige bei den wärmenden Modeaccessoires um. Stattdessen gönnten sich viele ein Eis in den Cafés.