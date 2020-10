Kleine Umweltforscher in Leverkusen : Herbstakademie im Naturgut

Kleine Umweltforscher in Leverkusen

Adam, Hannah, Valentina, Charlotte und Karl haben sich viel Mühe beim Basteln der Wildbienennisthilfe gemacht. Artenschutz liegt ihnen am Herzen. Foto: Naturgut

Opladen Die Bürgerstiftung Leverkusen finanziert das Projekt, in dem Schüler der dritten und vierten Klassen die Umwelt erforschen. Auch die Sparkasse hilft.

(bu) „Die Kanten der Röhrchen muss gut gefeilt werden, damit sich die Bienen beim rein- und rausfliegen nicht verletzten“, erklärt Cordula von der Bank vom NaturGut Ophoven den Ferienkindern. Sorgfältig basteln zwölf Jungen und Mädchen Nisthilfen mit Bambusröhrchen, die in eine Blechdose mit Lehmboden gesteckt werden. „Wir brauchen die Wildbienen, damit sie unsere Obstbäume bestäuben und alle anderen Pflanzen“, erklärt die neunjährige Valentina aus der Don Bosco Schule. Sie und 25 weitere Leverkusener Schülern der dritten und vierten Klasse nehmen in diesem Jahr an der einwöchigen Herbstakademie teil, die von der Bürgerstiftung Leverkusen finanziert wurde.