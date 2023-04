Bruder Henning schaut vorbei Ella Krautmacher stellt in der Bahnstadt aus

„Der Wunsch nach Leichtigkeit“, so heißt die Serie mit Installationen und Gemälden von Ella Krautmacher. Die 59-jährige Leverkusenerin gehört seit Dezember zur Künstlergemeinschaft Atelier 4 in der Bahnstadt. Die zeigte am Wochenende ihre zweitägige Frühjahrsausstellung. Für Ella Krautmacher war es das erste Mal, dass sie ihre Kunst öffentlich präsentierte.