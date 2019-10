Helmut Schmidt-Dienhard im Spektrum : „Der Maler malt, was seine Seele sieht“

„Der Maler malt, was seine Seele sieht“

Ein Gruß in Richtung Immendorf: Helmut Schmidt-Dienhard mit seinem Affen, zu sehen in der neuen Ausstellung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Anlässlich seines 70. Geburtstags zeigt Helmut Schmidt-Dienhard im Spektrum eine Retrospektive in vier Kapiteln.

Ruhe und unendliche Weite verspüren Besucher der aktuellen Ausstellung in der Galerie der Künstlergemeinschaft Spektrum. Anlässlich seines 70. Geburtstages zeigt derzeit Helmut Schmidt-Dienhard einen Querschnitt durch sein künstlerisches Schaffen.

Die meisten Arbeiten sind jüngeren Datums. Und da steht ganz klar die Malerei im Zentrum. So fällt der erste Blick auf die Wand mit südlichen Landschaften, die er unter Vermeidung der üblichen Klischees abgebildet hat. Schmidt-Dienhard kopiert da keine Urlaubsfotos auf Leinwand, sondern versucht die Empfindungen zu vermitteln, die sich ins Gedächtnis gebrannt haben. Das sind in erster Linie Stimmungen, ausgelöst durch Licht und eine bestimmte Farbpalette, aber auch die räumliche Tiefe. Die erreicht er vor allem durch helle Weißtöne am oberen Rand der Bilder, die weit hinter die intensiven und unten fast schwarzen Flächen zurücktreten.