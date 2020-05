Zu schnell : Helikopter fliegt schwerverletzten Rennradler in Klinik

Leverkusen/Wermelskirchen Tour durchs Bergische endet im Krankenhaus.

Ein Leverkusener hat sich bei einer Rennradtour durchs Bergische so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen wurde. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Der 61-Jährige befuhr vor dem Unfall am Montag gegen 16.37 Uhr die abschüssige L 101 in Wermelskirchen-Luchtenberg in Richtung Odenthal-Altenberg. In einer Linkskurve geriet er vermutlich wegen seiner hohen Geschwindigkeit gegen die rechtsseitige Leitplanke stürzte darüber. Zwei Autofahrer, darunter ein Arzt, leisteten bis zum Eintreffen des Rettungskräfte Erste Hilfe. Während der Unfallaufnahme wurde die L 101 zeitweise gesperrt.