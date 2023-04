Mensch & Stadt Heisenberg-Schüler interviewen Bar Avni

Die kleine Taschenpartitur eines Orchesterwerkes haben die meisten Oberstufenschüler schon in der Hand gehabt, um ermessen zu können, was bei einer großen Sinfoniekonzert-Besetzung so alles gleichzeitig passiert. Und was ein Dirigent oder eine Dirigentin wie Bar Avni im Blick haben muss. Einsätze geben, jeweils führende Stimmen herausfordern, um den roten Faden einer Komposition hörbar zu machen. Die Dirigentin der Bayer Philharmoniker hat ihre persönliche Dirigierpartitur entsprechend vorbereitet und mit Zeichen, Hinweisen und Anmerkungen versehen, so wie es alle ihre Kollegen machen.