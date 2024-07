Stadt Leverkusen bestätigt Vorschlag der CDU Heinz Brinkschulte darf sich ins Goldene Buch eintragen

Denn Richrath schreibt an die CDU: Brinkschulte soll sich zur Inbetriebnahme der neuen Fähre, für die er eine Anschubfinanzierung von fast 100.000 Euro leistete, in Goldene Buch eintragen und erhalte an der Fähre St. Michael auch eine ehrende Plakette. Der Stadtchef würdigt Brinkschulte in dem Schreiben an die Christdemokraten „als Hitdorfer mit Leib und Seele. Jemand, der durch sein Engagement das Leben der Menschen positiv beeinflusst.“ Für solche Leverkusener gebe es die besondere Ehre des Eintrags ins Goldene Buch der Stadt.