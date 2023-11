Nach jahrelangen Einschränkungen in Leverkusen-Wiesdorf Heinrich-von-Stephan-Straße wieder komplett befahrbar

Für manchen Autofahrer dürfte der kommende Freitag, 1. Dezember, ein süßer Vorgeschmack auf Weihnachten sein. Denn dann ist die Heinrich-von-Stephan-Straße in Wiesdorf wieder komplett befahrbar. Die vor dem Bahnhof Leverkusen-Mitte verlaufende Straße fiel in den vergangenen Jahren verkehrstechnisch in die Rubrik „besser meiden, weil nur eingeschränkt befahrbar“. Für den RRX-Ausbau „war ein Umbau der gesamten Straße erforderlich, um Platz für das vierte Gleis zu schaffen. Außerdem wurden Flächen für die Baustelle benötigt“, erläutert Stadtsprecherin Julia Trick.