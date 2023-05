Trauer in Leverkusen Karl-Heinz Wolf gestorben

Er gehörte Mitte der 1970er zur ersten Führungsspitze der aus den Sparkassen Opladen und Alt-Leverkusen fusionierten Sparkasse Leverkusen. Nun ist Karl-Heinz Wolf im Alter von 85 Jahren gestorben. Viele kennen ihn aus einem anderen „Job“: Er fuhr jahrelang auf seinem Polizei-Motorrad mit Seitenwagen dem Zoch in Schlebusch voran. „Er ist hier so wichtig wie in Köln die Pferde der Blauen Funken“, kommentierte Karl-Heinz Walter, Ex-Präsident der Karnevalsfreunde Manfort, noch 2019.