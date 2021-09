Politiker fordert externe Experten zur Unterstützung : Wieder höchster Inzidenzwert bundesweit

Leverkusen Die Neuinfektionsrate tendiert gegen 250. Wieder hat Leverkusen den bundesweiten Spitzenplatz inne. Friedrich Busch (FDP) schlägt Alarm: „Ohne Hilfe von außen ist der hohen Zahl möglicherweise nicht beizukommen.“

Die Stadt hat erneut die bundesweite Spitze beim Inzidenzwert inne. Der Wert liegt am Montag bei 244,7 am Sonntag lag er bei 246. Friedrich Busch (FDP) frustriert das: „Ein Vergleich mit anderen 7-Tage-Inzidenzwerten (NRW und Deutschland) zeigt auf, dass es in Leverkusen besondere Problematiken zu geben scheint, die so nirgends in Deutschland auftreten. Das Fatale an der Situation: So genau kann kein Verantwortlicher in der Stadt begründen, warum die Zahlen hier so hoch sind: mehrere Gründe werden aufgezählt: Unterschiedliche Testmodalitäten, ein hoher Migrationsanteil, unterschiedliche Meldesysteme, Stadtteile mit beengten Wohnverhältnissen – nur um einige Begründungen zu nennen“, fasst Busch Aussagen des Krisenzentrums der vergangenen Tage zusammen.