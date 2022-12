Nebeneinanderfahren erlaubt Leverkusen hat nun eine Fahrradzone

In der Schleswig-Holstein-Siedlung in Manfort fallen seit dieser Woche große Banner mit Regeln für Fahrrad- und Autofahrer ins Auge. Das hat seinen Grund. Denn die Siedlung ist nun die erste Fahrradzone in Leverkusen. „Mehrere Straßen wurden in Fahrradstraßen umgewandelt, so dass eine zusammenhängende Zone entsteht“, teilt Stadtsprecherin Julia Trick mit.