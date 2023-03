Neue Stelle in Leverkusen Eine Fachfrau für Gleichbehandlung

„Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt“, sagt Cornelia Richrath, Leiterin im Leverkusener Gleichstellungsbüro, unter deren Dach seit einigen Wochen die erste Antidiskriminierungsbeauftragte Marilena Jünemann angesiedelt ist. Fest steht: Ihre Arbeit soll sich kostenfrei am Bedarf orientieren. Mögliche Tätigkeitsfelder sieht die 34-Jährige als „Querschnittsaufgabe“ in Verwaltung und Stadt. Dazu könnten Beratungs- und Bildungsarbeit, aber auch konkrete Unterstützung für Behördenmitarbeiter und Bürger zählen.