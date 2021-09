Leverkusen hat die höchsten Nebenkosten : Zweite Miete macht das Wohnen teuer

Die Abfallgebühren in Leverkusen sind laut einer Studie besonders hoch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Nebenkosten in Leverkusen sind extrem hoch. 2046 Euro pro Jahr zahlt ein Vier-Personen-Haushalt auf 120 Quadratmetern laut einer Studie von Haus & Grund und dem Forschungsinstitut der deutschen Wirtschaft. In Düsseldorf sind es tausend Euro weniger. Was die Stadt dazu sagt.