Vor dem Jugendzentrum Bunker Leverkusen hat einen Xabi-Alonso-Platz

Xabi Alonso ist derzeit der gefragteste Trainer im Fußballgeschäft, wird mit den Posten bei den größten europäischen Vereinen in den besten Ligen der Welt in Verbindung gebracht. Fans in Leverkusen wollen eine Straße nach ihrem Meistermacher benennen und überkleben eifrig und wiederholt Straßenschilder mit dem Schriftzug Xabi-Alonso-Allee. Der Spanier hat die Herzen einer ganzen Stadt und die Bewunderung vieler Kinder erobert. Und weil Kids eben weitaus unkomplizierter sind als der Verwaltungsapparat, gibt's vor dem Jugendzentrum Bunker jetzt den Xabi-Alonso-Platz.