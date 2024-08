Künstliche Intelligenz bestimmt Schönheits-Ranking Leverkusen hat besonders attraktive Abgeordnete in Berlin

Von allen Bundestagsabgeordneten schneidet Bruno Hönel von Bündnis 90/Die Grünen aus Lübeck am besten ab (9,5 Punkte). Aus dem Bundeskabinett erhält Christian Lindner (7,6 Punkte) die höchste Punktzahl, während Bundeskanzler Olaf Scholz nur mit 5,97 Punkten bewertet wird. Unter den Fraktionen und Gruppen im Bundestag gelten die AfD-Politiker laut KI als am wenigsten attraktiv (6,25 Punkte) und die Abgeordneten des Bündnis Sahra Wagenknecht (6,61 Punkte) als am attraktivsten.