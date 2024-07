Historische Orte in Leverkusen Hartnäckiger Heiliger an Hitdorfer Gestaden

Das vielleicht älteste Beispiel zum Thema Hartnäckigkeit und Hitdorf: der heilige Antonius von Padua. Während heute der ein oder andere Schatzsucher am Hitdorfer Rheinstrand unterwegs ist und schöne keine, weiße Flussmuscheln aufhebt oder sich nach dem ein oder anderen glitzernden Fundstück bückt, nach Flaschenpost oder Münzen, die anderen beim Rheinspaziergang aus der Tasche gekullert sind, wollte sich vor ein paar Hundert Jahren niemand in Hitdorf für ein ganz besonderes Stück Holz bücken. 1740 soll die Statue des heiligen Antonius an die Gestade des einstigen Fischerdorfs gespült worden sein. Die Hitdorfer, so sagt eine Legende, haben ihn erstmal wieder dem Rhein übergeben. Motto: Fott damit.