24-Jährige flog mit Kokainschmuggel im ICE in Höhe Leverkusen auf Harte Strafe für Drogenkurierin auf der Durchreise

Leverkusen · Sechseinhalb Jahre Haft – so lautet das Urteil des Kölner Landgericht im Fall einer 24-Jährigen. Die junge Frau war beim Transport von Drogen aus Holland in Richtung Bern in einem Schnellzug ertappt worden. Ihre Erklärung wirkte vor Gericht nicht glaubwürdig.

23.07.2024 , 17:28 Uhr

Bei einer Kontrolle war Zollbeamten in einem ICE bei der Durchfahrt in Leverkusen der Drogentransport aufgefallen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Von Siegfried Grass