Stichwahl in Leverkusen : „Bürgerfern“ – harsche Kritik an OB-Kandidat Schönberger aus der CDU

„Bürgerfern“ – harsche Kritik an OB-Kandidat Schönberger aus der CDU

Stichwahl in Leverkusen

Bürgerfern? Frank Schönberger bekommt Kritik an den eigenen Reihen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Nackenschlag auf den letzten Metern kommt für CDU-Oberbürgermeisterkandidat Frank Schönberger aus der eigenen Partei. Der Verein „Freiheitlich-Konservativer Aufbruch Leverkusen“ gibt für kommenden Sonntag eine klare Wahlempfehlung für Uwe Richrath (SPD) und kritisiert Schönberger als „bürgerfern“.

Der Verein bezeichnet sich selbst als „Initiative von Mitgliedern der CDU Leverkusen und ihrer Vereinigungen“. „ Wir respektieren den Traum des Herrn Schönberger, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden. Hierfür hätte er allerdings sich schon seit vielen Jahren auf die Seite der Bürgerinnen und Bürger stellen müssen. Dies hat Herr Schönberger gänzlich versäumt“, heißt es in einer von Schatzmeister Mirko Apostolovski unterzeichneten öffentlichen Mitteilung.

In den letzten Jahren habe sich immer wieder gezeigt, „dass Herr Schönberger sicherlich ein guter Ansprechpartner für große Investoren ist, für Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Stadt einfach gut leben möchten, hat er jedoch nichts übrig“, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter.