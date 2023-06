Abschied von langjährigem Politiker aus Leverkusen Hans-Erich Hofmann (SPD) stirbt mit 79 Jahren

Auch im Aufsichtsrat der Bahnstadt wirkte Hofmann. Und in der Ruhlach. Dort traf er sich mit Hund Timmy gerne morgens mit Fast-Nachbar Rainer Schiefer (CDU) und dessen früherem Hund Kläuschen zum besonderen Gassigehen. Oft fruchtbare Politik auf kurzem Dienstweg. Vor allem, wenn es um Belange wie kaputte Wege und Ähnliches ging, die die Bürger unmittelbar betrafen. Fruchtbar war auch die Zusammenarbeit mit Fotograf Willy Borgfeldt. Sie brachten zwei Bildbände zum Stadtteil Opladen heraus, Hofmann lieferte die Texte zu „Wohnen in Opladen“ und „Märkte & Feste in Opladen“, Borgfeldt die Bilder. ↓