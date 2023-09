Einsatz in Leverkusen Hallendach in Steinbüchel brennt

Leverkusen · Eigentlich war die Feuerwehr Leverkusen an diesem Samstagmorgen (9. September) zu einem vermeintlich gelöschten Kaminbrand an die Straße Längsleimbach in Steinbüchel ausgerückt. Als die Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr gegen 9 Uhr dort eintrafen, brannte jedoch das Dach einer Halle auf circa ein bis zwei Quadratmetern.

09.09.2023, 15:56 Uhr

Die Wehrleute waren wegen eines Kaminbrandes alarmiert worden. Foto: dpa/David Inderlied

Das Feuer wurde daraufhin von innen und außen durch Trupps unter Atemschutz bekämpft, teilten die Wehrleute mit. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte in der Halle befindliche Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste im Innenbereich etwas von der Deckenverkleidung entfernt werden, um an das Feuer zu gelangen. „Ebenso wurde die Dachhaut im Bereich des Brandes geöffnet“, so die Wehrleute. „Das Feuer konnte dadurch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera wurde festgestellt, dass eine Wand thermisch beaufschlagt war.“ Zur Kontrolle dieses Bereiches habe man die Wand geöffnet. Die Feuerwehr war mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schlebusch stellte für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz sicher.

(sug)