Schwimmhalle Bergisch Neukirchen wird für knapp sechs Mio. Euro generalüberholt Hallenbadsanierung dauert bis Mitte 2026

„In Zweierreihe aufstellen und dann an der Tür warten“, heißt die Anweisung an eine Schülergruppe, die aus einem Bus steigt. Die Kinder stellen sich auf, an der Hand oder über die Schulter jeweils einen Beutel oder eine Sporttasche. Inhalt: Badeanzug- oder -hose, Handtuch, Duschzeug. Schwimmunterricht im Hallenbad Bergisch Neukirchen steht an diesem Morgen auf dem Stundenplan der Grundschulklasse. Und auch auf dem der Kinder, die ebenfalls in Zweireihen aus dem Bad kommen und Richtung Bus gehen. Fliegender Wechsel. So geht es auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad an der Wuppertalstraße fast an jedem Morgen an fünf Tagen pro Woche zu. Die Schüler werden am Nachmittag und Abend von Vereinen abgelöst, die das Schwimmbad nutzen. Noch.