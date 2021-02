Prozess in Leverkusen : Gutgläubige Frau hilft Betrügern

Prozess in Leverkusen

Leverkusen Der unbekannte Verlobte aus dem Internet entpuppt sich als Mitglied einer kriminellen Bande. Gedankenlos soll die Angeklagte deren Machenschaften unterstützt haben.

Eine Frau verliebt sich Hals über Kopf in einen Mann aus dem Internet. Das Paar hat sich noch nie gesehen, aber sie verloben sich über das Netz. Für den Unbekannten, der offenbar Ärger hat, eröffnete die 61-Jährige mehrere Bankkonten und schickte Sim-Karten in den Kosovo. So half sie scheinbar unwissend, wie sie sagte, Kriminellen bei ihrer Telefonabzocke. Die Staatsanwaltschaft hingegen warf ihr jetzt vor dem Amtsgericht Leverkusen vor, Beihilfe zum 13-fachen Betrug geleistet zu haben.