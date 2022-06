Sommersause auf der Schusterinsel in Leverkusen : Guildo Horn tritt wieder bei der Opladener Bierbörse auf

Sommersause auf der Schusterinsel in Leverkusen

60 Stände soll es bei der 35. Bierbörse auf der Schusterinsel geben, kündigt Veranstalter Werner Nolden an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Mitte August soll es an der Lindenallee wieder rund gehen. 60 Bier- und Speisestände sind vorgesehen, darunter erstmals ein Stand der österreichischen Brauerei Zipfer.

Zwei Jahre war Pause. Im vergangenen Jahr gab es unter Corona-Bedingungen zumindest eine abgespeckte Opladener Bierbörse. Nun soll es wieder eine große Sause auf der Schusterinsel werden. „Vom 12. bis zum 15. August 2022 heißt es wieder in größerer Form: gemeinsam probieren, genießen und anstoßen!“, kündigt Veranstalter Werner Nolden an. „Für ganze vier Tage verwandeln sich der große Wiesenplatz und auch wieder Teile der Opladener Lindenallee in ein Paradies für Bierliebhaber.“