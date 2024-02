Vortrag und Musik in der Leverkusener Friedenskirche Antisemitismus hat viele Gesichter

Da habe man erstmals über die Zukunft der Palästinenser geredet. Bis zur Ermordung Sadats. Araber hätten getanzt, und in Israel sei eine radikale Minderheit erstarkt, parallel dazu eine gewaltige Friedensbewegung. Überhaupt machte Ginzel klar, dass es extrem unterschiedliche Positionen gibt in dem Land, in dem Menschen aus so vielen Nationen, darunter tausende Beduinen, zusammenleben. Zu Ursache und Wirkung im aktuellen Kampf nach dem Überfall der Hamas meinte er nur: „Eine einfache Frage ist dort nie einfach zu beantworten. Das muss man erlebt haben.“