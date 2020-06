Positive Zwischenbilanz : Fragile Normalität an den Grundschulen

Leverkusen Seit dem 15. Juni ist in den Grundschulen in Leverkusen wie überall im Land Regelbetrieb angesagt. Die ersten Erfahrungen in dieser Woche sind gut, doch noch läuft nicht alles rund.

Die vergangenen Monate waren intensiv. 23 sogenannte „Schulmails“ verließen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen bislang den Postausgang des Landesbildungsministeriums. Teilweise kamen die neuen Verordnungen und Vorgaben erst am Abend an und galten bereits am nächsten Morgen. Schulleitungen mussten in der Hochphase der Virusbekämpfung extrem flexibel sein und ihre Maßnahmen immer wieder anpassen, die Stadt hatte dafür zu sorgen, dass die dafür notwendigen Ressourcen bereitstehen – vom Desinfektionsmittelspender bis zum Einmalhandtuch.

Seit 15. Juni gilt, dass Grundschulen zum Regelbetrieb zurückkehren. Die Klassen werden nun nicht nur von Schulrätin Nicole Gatz „konstante Lerngruppen“ genannt, die gestaffelt in die Schulen kommen oder in die Pausen gehen. Sie haben weitgehend normalen Unterricht in festgelegten Räumen, ohne Maske und Mindestabstand, müssen aber etwa bei Kontakten mit Kindern aus anderen Lerngruppen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

INFO Alle Schulmails sind im Internet nachlesbar Entwicklung Ab 16. März waren die Schulen in NRW wegen Corona geschlossen, am 18. März wurde die Notbetreuung eingeführt. Am 23. April begann der eingeschränkte Betrieb an weiterführenden Schulen, Ab 7. Mai konnten Viertklässler unter strengen Auflagen wieder unterrichtet werden, ab 11. Mai alle Jahrgänge in einem rollierenden System. Seit dem 15. Juni ist Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen angesagt. Transparenz Auf der Internetseite des Bildungsministeriums sind die bislang 23 Schulmails zum Umgang mit der Corona-Krise nachlesbar: www.schulministerium.nrw.de,

„Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich bringen, unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien“, heißt es in der 23. und bislang letzten Schulmail aus dem von Yvonne Gebauer (FDP) geleiteten Ministerium. Wie fragil die Situation nach wie vor ist, zeigt der Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh, wo es hunderte bestätigte Fälle in einem Schlachtbetrieb gibt und Kitas und Schulen erneut geschlossen werden mussten.

Doch in Leverkusen läuft es bisher rund. „Unser Eindruck ist sehr positiv“, sagt Gatz. „Die Maßnahmen werden engagiert umgesetzt, und die Kinder haben sich gefreut, dass sie vor den Ferien noch ein Stück Normalität erleben können.“ Das dürfte ebenfalls für viele Eltern gelten. Auch für Lehrer und Schulleitungen sei es schön, dass die Kinder zurückgekehrt seien. Die Schulamtsdirektoren lobt die Disziplin der Sprösslinge: „Sie verstehen gut, was Sache ist. Es ist bemerkenswert, wie sie alles umsetzen und sich an die Regeln halten.“ Negative Rückmeldungen aus den Schulen gebe es nicht. „Es läuft weitgehend reibungslos.“.

Das ist ihrer Ansicht nach vor allem ein Verdienst der Schulleitungen, die sich immer wieder anpassen mussten. „Alle waren sehr engagiert dabei, und ich bin dankbar dafür, dass trotz der Umstände alle Regeln oder Änderungen schnell, präzise und gut organisiert umgesetzt wurden“, sagt die Schulrätin. Die vorab befürchteten negativen Folgen der Rückkehr zum weitgehenden Normalbetrieb – etwa ein rapider Anstieg der Krankmeldungen von Kindern oder auch Lehrern – seien ausgeblieben. „Ich stelle nach den bisherigen Rückmeldungen keinen signifikanten Anstieg fest“, betont Gatz.

Friederike Stahl, Leiterin der auf zwei Standorte aufgeteilten GGS Opladen, zieht eine positive Zwischenbilanz – mit Einschränkungen. „Ein großer Teil unserer Schüler ist wieder da, und es funktioniert“, sagt sie. „Die zwei Wochen bis zu den Sommerferien kriegen wir gut rum.“ Danach werde es etwas ruhiger.

Trotz allen Lobes macht sich die Pädagogin Sorgen um den didaktischen Auftrag der Grundschulen. „Im Moment machen wir eher Betreuung als Bildung und Unterricht“, sagt Stahl. „Wenn die Kinder nur nacheinander auf die Toilette gehen können und sich ständig die Hände waschen müssen, geht das von der effektiven Lernzeit ab.“ Natürlich seien das richtige Maßnahmen, aber die Frage sei, wie sich der Alltag so organisieren lasse, dass auch die Hauptaufgabe der Schulen – das Vermitteln von Lerninhalten – geleistet werden könne. „Im Moment geht es irgendwie, und es ist machbar, aber ich hätte mir mehr Gestaltungsspielräume für Schulleitungen gewünscht.“