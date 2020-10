Schuljahr 2021/2022 in Leverkusen : Grundschul-Anmeldungen starten am 2. November

Grundschul-Anmeldungen starten am 2. November

Schuljahr 2021/2022 in Leverkusen

In welche Schule ihr Kind geht, können die Eltern entscheiden. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Leverkusen Die Eltern sollten ihr Kind zum Anmeldetermin mitnehmen, empfiehlt die Stadt. Fünf Tage stehen dafür zur Auswahl. Schulpflichtig werden alle Mädchen und Jungen, die bis zum 30. September 2015 geboren sind.

Die Anmeldung der neuen i-Dötzchen rückt näher. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, müssen zwischen Montag, 2. November, und Freitag, 6. November, an den Leverkusener Grundschulen angemeldet werden, teilt Stadtsprecherin Ariane Czerwon mit.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, also alle Kinder, die bis zum 30. September 2015 geboren sind. Für Kinder, die nach dem 30. September sechs Jahre alt werden, besteht ebenfalls die Möglichkeit der Anmeldung, so Czerwon.

Den Erziehungsberechtigten stehe die Wahl der Grundschule und der Schulart (Gemeinschaftsgrundschule oder Bekenntnisschule) frei. Jedes Kind habe einen Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Grundschule in seiner Gemeinde, wenn die Aufnahmekapazität eine Aufnahme zulasse. „Im Rahmen der freien Kapazitäten nimmt die Schule auch weiter entfernt wohnende Kinder auf.“ Bei einem Anmeldeüberhang an einer Bekenntnisschule hätten Kinder, die dem Bekenntnis angehören, bei einer Aufnahme Vorrang gegenüber anderen Kindern.