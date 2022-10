Leverkusen Grundschüler experimentieren : Feuer und Flamme für die Naturwissenschaften

„Metall brennt – Ich mach Chemie!“ Unter diesem Motto hat Hendrik Fischer mit den Kindern spannende Experimente gemacht. Foto: Stadt Leverkusen

Leverkusen 40 Grundschulkinder lernten in den Herbstferien beim MINTaktiv-Feriencamp, dass die sogenannten MINT-Fächer sehr, sehr spannend sein können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Kein langweiliger Unterricht mit Büchern und stumpfem Auswendiglernen: Vom 10. bis 14. Oktober haben 40 Leverkusener Grundschulkinder der dritten und vierten Klasse am Lise-Meitner-Gymnasium im Rahmen des MINTaktiv-Feriencamps geforscht und dabei spannende Phänomene erlebt. Mit Flaschenexplosionen, brennendem Metall und Brauseraketen tauchten die Kinder in die Welt der Chemie ein. Hendrik Fischer (Chemiker) und Manfred Urbschat (ehemaliger Chemielehrer) begeisterten die Kinder für Chemie. Viele fassten am Ende des Feriencamps vorerst den festen Plan, später Chemiker zu werden.

Doch nicht nur Chemie ging es beim Feriencamp. Im Naturgut Ophoven beschäftigten sich die Teilnehmer mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt (Angebot „Stadtfieber“). In der Stadtbibliothek beteiligten sie sich am Tommi Kindersoftwarepreis, in dem sie die neuesten digitalen Spiele austesteten.

In dieser MINTaktiv-Ausgabe war auch erstmals der Verein Rockid mit dabei, der mit den Teilnehmenden kleine Dash-Roboter programmierte. Abgerundet wurde das Programm durch ein tägliches Bewegungs- und Sportprogramm für die Jungen und Mädchen.

„Mit MINTaktiv möchten wir die Kinder so früh wie möglich für Naturwissenschaften und Technik begeistern. In den Ferien ist ein ganz spielerischer Ansatz möglich. Es ist schön, dass diesmal zum Beispiel so viele Kinder für Chemie begeistert werden konnten“, sagt Katharina Baarhs, Leiterin des Kommunalen Bildungsbüros Leverkusen.