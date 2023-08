Grundschüler eröffnen eigene Kunstausstellung in Leverkusen Mit Pinsel und Farbe durch Wiesdorf

Leverkusen-Wiesdorf · Rund 200 Grundschüler streiften in den Sommerferien durch Wiesdorf und malten, was ihnen Schönes vor die Augen kam. Nun präsentierten sie das Ergebnis in der Leverkusener Stadtbibliothek.

25.08.2023, 15:29 Uhr

Die Werke der jungen Künstler entstanden unter freiem Himmel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Michelle Jackel